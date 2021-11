Danmarks statsminister ville ikke svare om samisk tromme

Frps Helge André Njåstad utfordret Fredriksen om saken da hun møtte i Nordisk råd i København onsdag ettermiddag. Han spurte om ikke eierskapet til trommen og andre klenodier burde overføres.

– Jeg må være ærlig å si at jeg ikke har mye kompetanse i å vurdere en samisk tromme. Jeg går ut fra at det er en dialog om det spørsmålet, svarte Fredriksen.

Konflikten dreier seg om en tromme som ble konfiskert i Sápmi under trolldomsprosessene i 1691 og sendt til København til oppbevaring på det danske nasjonalmuseet.

I dag er den kulturelt viktige trommen tilbake på samisk jord, nærmere bestemt ved det samiske museet i Karasjok, men bare på en utlånsavtale som utløper 1. desember i år. Formelt er det Danmark som eier den.

Derfor har Sametinget og museumsstiftelsen RiddoDuottarMuseat innstendig bedt om å få overta eierskapet til trommen.

I forkant av møtet i Nordisk råd slo kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) fast at eierskapet til trommen bør overføres til Sametinget i Norge.

– Trommen er ikke et tema under det offisielle programmet i København. Dersom det likevel skulle bli aktuelt å snakke om dette med min danske kollega, vil jeg påpeke at det formelle eierskapet til trommen bør overføres til Sametinget i Norge, sa kulturministeren til NTB. (NTB)

