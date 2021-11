Liadal nektet straffskyld i retten

– Jeg skal stå for det som er kritikkverdig, men jeg kan ikke stå for at jeg har gjort dette med viten og vilje, for å berike meg, sa Liadal ifølge Aftenposten i retten da saken startet tirsdag.

Det var Stortinget som anmeldte Liadal etter at Aftenposten i 2019 skrev om feilaktige reiseregninger som Ap-politikeren hadde fått refusjon for av Stortinget. Anmeldelsen resulterte i en politietterforskning og til slutt en tiltale på drøyt 61 punkter der Liadal ble beskyld for å ha fått 118.000 kroner etter at hun bevisst hadde oppgitt feil opplysninger.

- Berike seg selv

Forholdene i tiltalen strekker seg fra 2016 til 2018. Ved å ha oppgitt feil opplysninger om reiser som enten ikke ble gjennomført, som ikke var knyttet til vervet hennes som stortingsrepresentant eller som ikke utløste noen rett til reiserefusjon, eller at opplysninger som ga en større utbetaling ble lagt til.

Under aktoratets innledningsforedrag tirsdag formiddag trakk politiadvokat Kristin Rusdal opp grunnlaget for at påtalemyndigheten har tiltalt Liadal for grovt bedrageri.

– Hun er tiltalt fordi hun bevisst har ført Stortinget bak lyset for å berike seg selv, sa Rusdal i retten.

32 rettsdager

I retten sa Liadal at hun hadde en vane med å legge inn reiser i refusjonssystemet i forkant. Påtalemyndigheten mener at mange reiser Liadal krevde refusjon for, imidlertid var av en slik art at hun ikke kunne kreve dem refundert uansett.

Det er satt av hele 32 rettsdager til saken, som går i Oslo tingrett. Ifølge Haugesunds Avis skal Liadal forklare seg om de enkelte postene i tiltalen i hele 16 av dagene. Siste rettsdag er berammet til 15. desember. (NTB)

