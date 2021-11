Mann frikjent for bestillingsdrap på kona i Pakistan

I fjor ble mannen dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett for å ha bestilt drap på kona og hennes brødre i Pakistan. Den 40 år gamle kvinnen ble skutt og drept utenfor boligen sin da hun skulle på jobb i Lahore i 2017.

I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett er mannen frikjent for anklagen om drap, men dømt til 13 og et halvt års fengsel for medvirkning til grov kroppsskade med døden til følge.

Sikkerhetsvakt

Kvinnen, som ble drept, var mannens andre kone. Han hadde allerede vært gift i Norge i årevis. Ifølge dommen skal forholdet mellom ektefellene ha vært dårlig.

Mens tingretten i sin dom ikke tilla forklaringen fra 66-åringen noe vekt, kom et mindretall på tre av dommerne i lagmannsretten til at det ikke var tilstrekkelig bevist at mannen hadde beordret drapet på kona til en vaktmann, som er dømt for drapet i Pakistan.

Mannen forklarte at kona måtte ha kommet mellom i et oppgjør fordi han hadde «om nødvendig» bedt vaktmannen skyte en mann som var på besøk hos kona, i beina.

Saken fortsetter under videoen

Mindretall

Ettersom kravet i lagmannsretten for å dømme noen for drap krever enighet blant fem av de sju dommerne, fant lagmannsretten ektemannen skyldig i medvirkning til grov kroppsskade med døden til følge, skriver Aftenposten.

Ankedomstolen kom imidlertid til samme resultat som første domstol i spørsmålet om mannen i forbund med to svigerinner hadde planlagt å drepe konas to brødre ved å blande ut heroinen deres. Han er også dømt for korrupsjon ved at han skal ha forsøkt å påvirke en politimann til å stanse etterforskningen av drapet.

– Dette er et gledelig resultat for min klient. Han er lettet over at han er blitt frifunnet for drapet på moren til sine to barn, som han i tingretten ble dømt for å ha drept, sier mannens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til VG.

66-åringen kom til Norge i 1976 og er norsk statsborger, men i 2006 giftet han seg med den andre kvinnen i Pakistan. De fikk to barn sammen.

Mannen må også betale erstatning og oppreisning til de to barna han hadde med kvinnen, samt til foreldrene hennes, på til sammen 3,9 millioner kroner.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen