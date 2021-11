Kongsberg-drapene: – Avhørene av siktede går lettere

– Vi oppfatter at avhørssituasjonen er noe bedre. Nå kan vi ta noe lenger avhør enn vi gjorde innledningsvis. Det er planlagt nye avhør, men siktede skal også lese gjennom de første avhørene, og det ferdigstilles nå, sier politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt til NTB mandag ettermiddag.

38-åringen er fortsatt på lukket psykiatrisk helseinstitusjon, men avhørene blir foretatt på politistasjonen. Buskerud tingrett har besluttet at han må sitte ytterligere to uker i isolasjon, til 12. november.

15. oktober ble han varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt full isolasjon og medieforbud de første to ukene.

Omholt bekrefter at de får bedre oversikt over motiv og målrettethet for hver dag som går.

– Både avhør av siktede og vitner, samt gjennomgang av elektronisk materiale, gjør at vi får et bedre bilde av det som går på planlegging og tanker før og momenter i forhold til det, sier han.

Politiinspektøren legger til at tiden vil vise når de er ferdige med gjennomgangen av beslaget.

– Vi søker etter bestemte ting og bruker søkeord og lignende for å få treff, så det er vanskelig å tidfeste det.

Omholt sier at da han brukte begrepet «enormt beslag» på en av de første pressekonferansene etter pågripelsen av Bråthen, var det også rettet mot fysiske beslag.

Espen Andersen Bråthen er siktet for drap på fem mennesker etter angrepet onsdag 13. oktober. Han har erkjent de faktiske forholdene, men ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. (NTB)

