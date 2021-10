Vedum med klarsignal: – Sett i gang oppløsningen av kommuner

– De kommunene hvor det er folk som ønsker at de skal løse opp, må nå løfte debatten og sette i gang, sier Vedum til NTB.

Regjeringen har lovet å oppløse tvangssammenslåtte kommuner og fylker som vedtar dette innen 1. juli neste år. Dermed må kommunestyrene og fylkestingene bestemme seg i løpet av åtte måneder.

Troms og Finnmark har allerede vedtatt å dele seg, og fylket fikk fredag grønt lys av regjeringen til dette. Nå henvender Vedum seg til kommuner som ønsker det samme:

– Nå sier vi med åpen hånd, at hvis man vil løse seg opp, så skal regjeringen hjelpe til med det. Og vi skal endre inntektssystemet slik at kommuner ikke presses inn i en enhet de egentlig ikke ønsker, sier Vedum.

– Fjerner økonomisk straff

Solberg-regjeringen innførte et system som gjorde at kommuner som ble definert som «frivillig små», mistet penger. Dette har den nye regjeringen nedfelt i Hurdal-plattformen at de vil endre på.

– Kommuner som har følt seg presset til å slå seg sammen, vil nå oppleve at vi fjerner den økonomiske straffen som den forrige regjeringen la inn, sier Vedum.

– Kommer dette allerede i statsbudsjettet for neste år?

– Vi begynner nå. Retningen er klar, så kommunene kommer til å merke at de får bedre økonomi. Men alle endringene kommer ikke over natta, sier finansministeren, som viser til at denne regjeringen kun har noen uker på seg til å endre på budsjettet for neste år.

Kommer flere småkommuner til gode

Han svarer ikke tydelig på om regjeringen også vil kompensere kommunene for de direkte kostnadene for prosessen med å løse seg opp.

– Der skal vi i hvert fall hjelpe til, og så skal vi sørge for en trygg finansiering videre. Den største kostnaden er egentlig det som er lagt inn i inntektssystemet fra Solberg-regjeringen.

Vedum påpeker at endringene de vil gjøre, også skal hjelpe kommuner som ikke slo seg sammen.

– Det er mange små og mellomstore kommuner som fikk dårligere økonomi etter kommunereformen fordi Høyre hadde så enorm tro på at bare det ble store enheter, så blir det bra. Nå er det motsatt.

Avventer debattene

Et spørsmål som har dukket opp, er hva som skjer hvis innbyggerne i en av de gamle tvangssammenslåtte kommunene ønsker å løse seg opp, mens det politiske flertallet i den nye storkommunen sier nei.

– Jeg tror at de fleste som har sånne lokale debatter ikke ønsker å «ligge i hjel» naboen sin, at de heller ønsker å finne en god tone og høre på den lokale folkeviljen, sier Vedum.

– Men hva om det er mange tidligere småkommuner som vil skille lag, som blir overkjørt i det nye kommunestyret?

– Da får vi ta stilling til det hvis det skjer. Men regjeringens holdning er jo at vi skal bort fra den tida da man ikke lyttet på lokalbefolkningen i den typen saker, sier Vedum.

