Ingen løfter om nye nasjonalparker

«Vi har for lengst bestemt oss, både nasjonalt og i de tilstøtende kommunene, for at vi støtter etableringen av en nasjonalpark i Østmarka.»

Det sa Aps Espen Barth Eide i et intervju publisert på nettsidene til Østmarkas Venner i august.

Nå har Dagsavisen i en henvendelse til Klima- og miljødepartementet, spurt Eide hvordan han som ny klima- og miljøminister stiller seg til en nasjonalpark i Østmarka.

Men svaret vi har fått per e-post, er ikke fra Eide. Det er i stedet fra statsstatssekretær Aleksander Øren Heen.

– Den nye regjeringen har ennå ikke vurdert og tatt stilling til saken, og avventer Miljødirektoratets tilråding, skriver Senterpartiet-politikeren om en mulig nasjonalpark i Østmarka.

[ Naturperle bæsjes ned ]

Plattform uten parker

Før valget spurte Dagsavisen Senterpartiet om hvordan de stiller seg til planene om ny nasjonalpark i Østmarka og ti andre steder i landet. Det fikk vi ikke noe svar på, men tidligere har parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, vært tydelig på hva hun mener om dette.

– Vi ser ikke noe stort behov for nye nasjonalparker i Norge. Vi har allerede 44 nasjonalparker og naturreservat, noen av dem er av et betydelig omfang, uttalte hun til Dagsavisen i 2017.

Hva lokale Sp-politikere mener om nasjonalpark i Østmarka, fikk vi klarhet i så sent som i mars i år.

– Vi mener Markaloven gir tilstrekkelig vern og ønsker ikke en nasjonalpark, uttalte da leder i Oslo Sp, Bjørg Sandkjær, til Aftenposten.

I den over 80 sider lange Hurdalsplattformen, som er fundamentet for politikken til den nye Ap- og Sp-regjeringen, er ordene «nasjonalpark» eller «verneområde» ikke brukt én eneste gang.

I stedet står det å lese at «vern er et middel for å bevare natur, ikke et mål i seg selv.»

Det rimer ikke helt med Norges internasjonale forpliktelser.

[ Vil Senterpartiet parkere nye nasjonalparker? ]

Har vernet for lite

FN-konvensjonen om biologisk mangfold ble ratifisert av Norge i 1993. Den pålegger Norge og andre land å sikre naturmangfoldet. I oppfølgingen av denne konvensjonen ble FN-landene i 2010 enige om de såkalte Aichi-målene.

– I henhold til Aichi-målene skal vi ha minst 17 prosent representativt vern av natur. I dag er cirka 12 prosent av Norges landareal strengt vernet i form av nasjonalparker og naturreservater. Svært mye av dette er fjell mens annen natur er sterkt underrepresentert, påpeker Trus Gulowsen, Naturvernforbundets nye leder.

– Vern er den viktigste metoden for å bevare artsmangfold. FNs naturpanel sier at mer natur må vernes for å bevare biomangfold og som bidrag til klimatiltak, fortsetter Gulowsen.

– Naturvernforbundet vil også peke på at regjeringen sier at Norge skal være en aktiv pådriver i arbeidet for å sikre en best mulig naturavtale under FN-toppmøtet (i Kunming i Kina i april 2022, journ, anmrk.).

– Vi tar for gitt at denne viktige skogsnasjonalparken blir opprettet i løpet av neste år, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen om Østmarka. (Fartein Rudjord)

[ Frykter for naturvernet uten SV ]

Tar det for gitt

Gulowsen velger derfor så langt å la tvilen komme vår nye klima- og miljøminister til gode, nå det gjelder spørsmålet om flere nasjonalparker i Norge.

– Vi forstår at Eide ikke kan gi krystallklare svar på alle nasjonalpark-prosessene så tidlig i regjeringstiden, men forutsetter at Ap står fast på støtten til å opprette flere nasjonalparker - Østmarka i særdeleshet, sier Gulowsen.

– Vi tar for gitt at denne viktige skogsnasjonalparken blir opprettet i løpet av neste år. Det er ingenting i Hurdalsplattformen som skal kunne hindre dette.

– Samtidig må Norge øke vernet for å følge opp våre internasjonale forpliktelser, understreker Gulowsen.

[ Vet ikke hvor mye natur vi mister ]

Lokale anbefalinger

Planene om ti nye nasjonalparker, i tillegg til ny nasjonalpark i Østmarka, ble lansert av Solberg-regjeringen bare noen dager før stortingsvalget. Forslaget er basert på tilrådinger fra Miljødirektoratet.

– Tap av naturmangfold på grunn av utbygging og inngrep er en av de største utfordringene i verden, men også i Norge tar denne bit-for-bit-utbyggingen stadig mer natur. Derfor ønsker regjeringen nå å sette i gang flere verneprosesser der både de lokale kommunene og Miljødirektoratet anbefaler at man legger en nasjonalpark, uttalte daværende klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding da.

Men vår nye regjering vil til tross for de lokale kommunale anbefalingene, ikke si noe om hva den mener om disse planene.

– Det er lang tid til eventuelle vernevedtak vil havne på regjeringens bord, påpeker statssekretær Aleksander Øren Heen i e-posten til Dagsavisen.

– Jeg kan foreløpig ikke forskuttere hvordan regjeringen stiller seg til eventuelle verneforslag som blir fremmet fra Miljødirektoratet. Prosessene som er satt i gang, legger opp til omfattende involvering av lokaldemokratiet og grunneierinteressene, og det er også fastsatt tydelig at vern av skog skal være basert på frivillighet.

[ Regjeringen sår tvil om antallet rovdyr ]

Forslag skal på høring

– Når det gjelder Østmarka, har prosessen kommet noe lengre, men det er fortsatt mye som gjenstår i verneplanprosessen, fortsetter Heen.

– Statsforvalteren i Oslo og Viken utarbeider nå konkrete forslag til regler om og avgrensing av en mulig nasjonalpark i Østmarka, og vil ventelig sende Miljødirektoratet verneforslaget til faglig godkjenning innen utløpet av 2021. Verneforslaget skal deretter på høring før et eventuelt vedtak om vern. Etter høring gir Miljødirektoratet tilråding til Klima- og miljødepartementet.

Heen avslutter sitt svar til Dagsavisen med den allerede nevnte formuleringen om at «den nye regjeringen har ennå ikke vurdert og tatt stilling til saken, og avventer Miljødirektoratets tilråding.»

[ Instaturismen øker hurtig ]

Krympet antallet

Da Solberg-regjeringen ga Miljødirektoratet i oppdrag å utrede mulighetene for flere nasjonalparker, ble det lagt vekt på at det måtte være lokal aksept for slike verneprosesser. Det har fått konsekvenser, går det fram av et brev Miljødirektoratet sendte Klima- og miljødepartementet i april i år.

«Planene (om nasjonalparker) for fem områder stilles i bero til det eventuelt foreligger større lokalpolitisk støtte til forslagene», står det å lese der.

Det går også fram av dette brevet at planene om å omgjøre tre landskapsvernområder til nasjonalparker «stilles i bero grunnet manglende lokal aksept».

Derfor nøyde Solberg-regjeringen seg med å foreslå ti nye nasjonalparker – fire helt nye og seks omgjort fra landskapsvernområder.

Forslaget som Solberg-regjeringen framla i september innebærer i tillegg utvidelser av en del eksisterende verneområder.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!

Nasjonalparkforslagene

Dette er områdene Solberg-regjeringen har foreslått som nye nasjonalparker:

Hornelen.

Masfjordfjella.

Øystesefjella.

Sunnmørsalpane.

Lyngsalpan.

Sylan.

Trollheimen.

Ålfotbreeen.

Oksøy-Ryvingen.

Flekkefjord og Listastrendene.

I tillegg kommer Østmarka nær Oslo, hvor det i lang tid har vært jobbet for å få på plass en mulig ny nasjonalpark.

Solberg-regjeringen har også foreslått å utvide en del eksisterende nasjonalparker. Det er:

Rohkunborri.

Blåfjella-Skjækerfjella.

Skarvan-Roltdalen.

Femundsmarka.

Dovre.

Jostedalsbreen.