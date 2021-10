Halloween-helg med mye bråk og vold

Politiet i Møre og Romsdal måtte lørdag kveld evakuere flere hundre deltakere fra et forsamlingshus i Ålesund kommune da gulvet var i ferd med å gi etter.

Det var et russearrangement på et forsamlingshus i Søvik i Haram som måtte avbrytes. Festen hadde flere hundre deltakere, og lokalet måtte evakueres da det kunne virke som at gulvet var i ferd med å gi etter.

I sentrum av Ålesund ble en person sendt til sykehus etter å ha blitt slått ned i et slagsmål natt til søndag. Fire personer stakk fra stedet i bil.

Ifølge politiet var den skadde ved bevissthet, men skadeomfanget er ukjent.

Skjøt med softgun

I Bergen er en 17 år gammel gutt pågrepet etter å ha skutt to personer med softgun på en fest i Arna natt til søndag. En av dem ble skutt i pannen. Tilstanden beskrives ikke som alvorlig, melder Bergensavisen.

Det skal ha oppstått en uoverensstemmelse blant unge festdeltakere, alle i 17-18-årsalderen. Det endte med at 17-åringen skjøt to andre festdeltakere, en jente og en gutt, med softgun.

I Alta stanset politiet lørdag kveld en fersk sjåfør som kjørte i 60 kilometer på E6 med to personer på biltaket. Førerkortet ble beslaglagt og forholdet blir anmeldt.

Knivtrussel og fotballbråk

Politiet i Trøndelag tvitrer søndag morgen om cirka 150 loggførte oppdrag siden klokka 23 lørdag. Mye festrelatert bråk og vold og rundt 20 forstyrrelser av natteroen, opplyses det blant annet.

En mann i 30-årene ble pågrepet natt til søndag i bydelen Solsiden i Trondheim etter å ha fremsatt trusler og viste fram en kniv. Han skal ha vært iført et kjortellignende kostyme.

Natt til søndag hadde politiet i Trondheim opptil sju politipatruljer i sving i sentrum av byen for å hindre bråk mellom fotballsupportere.

Rundt 40 Lillestrøm-supportere forsøkte å oppsøke Rosenborg-supportere på et utested, men dette ble forhindret av politiet.

Falt av bussen

I Oslo falt en passasjer av bussen i Trondheimsveien i Oslo. Ulykken skjedde da vedkommende gikk av bussen, og skal ha blitt alvorlig skadd.

– Det har vært en hektisk nattevakt for politiet i Oslo. Det har vært vesentlig flere oppdrag knyttet til utelivet, med beruselse, slagsmål, trafikkulykker, generelle ordensforstyrrelser og generell støy, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til VG. (NTB)

