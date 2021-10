Tidligere Yara-sjef får over 9 millioner kroner i erstatning

Det er klart etter at Borgarting lagmannsrett fredag avsa dom i erstatningssaken.

Enger gikk til sak mot staten med krav om erstatning etter forfølgningen mot ham. Staten ble frifunnet i tingretten, men i lagmannsrettens dom gis Enger erstatning for økonomisk tap med 9,2 millioner kroner.

Totalt 11,6 millioner

– Retten fant at Enger selv måtte bære halvparten av tapet han har hatt knyttet til siktelsen mot ham. Han fikk imidlertid full erstatning for det økonomiske tapet han har hatt som en følge av tiltalen. I tillegg ble Enger tilkjent oppreisningserstatning med 125.000 kroner, skriver Borgarting lagmannsrett.

I tillegg må staten betale avsavnsrenter, forsinkelsesrente, oppreisningserstatning og sakskostnader. Totalt må staten ut med 11,6 millioner kroner til Enger.

Krevde 16 millioner

I desember 2016 ble tre av fire tidligere Yara-direktører – blant dem Enger – frikjent for korrupsjon i Borgarting lagmannsrett. Siden da har han kjempet for erstatning og oppreisning for det han mener var urettmessig straffeforfølgelse.

Enger krevde opprinnelig 16 millioner kroner i erstatning fra staten, men fikk i mai i fjor avslag i tingretten.

