Passasjersvikt kan føre til stans i kollektivtrafikken på søndager rundt Oslo

Fylkesrådet i Viken la i går kuttscenarioene fram for fylkestinget, skriver NRK. Det er skissert tre ulike nivåer av det Ruter kaller «nedtrekk av tilbudet».

Det mest drastiske nivået vil føre til at det ikke kjøres kollektivtrafikk på søndager og stans i tilbudet etter klokken 20 mandag til lørdag. Dette scenarioet vil gi Ruter en kostnadsreduksjon på 450 millioner kroner.

Også i Oslo kan det bli kutt, men det er foreløpig ikke laget tilsvarende kuttpakker.

Årsaken til at det vurderes reduksjon i tilbudet er passasjersvikt, som fører til tapte inntekter. Ruter ligger an til et tap på 475 millioner kroner første halvår neste år.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ønsker ikke si om det kommer penger i den nye regjeringens «ekstrabudsjett», men sier de følger situasjonen tett.

Slik det ligger an i dag, kan rutekutt tvinge seg fram i april.

