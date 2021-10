Legevakt og fastleger melder om travle tider

Allerede før influensasesongen tar av, øker belastningen på legekontorene, ifølge leder Nils Kristian Klev i Allmennlegene.

– FHI har varslet en virushøst hvor trolig flere enn normalt kommer til å få luftveisinfeksjoner og influensa ettersom vi har vært forskånet mot dette under pandemien, sier han til TV 2.

Tillitsvalgt for allmennlegene i Bergen Knut-Arne Wensaas sier fastlegene merker et klart større trykk og en endring etter at samfunnet har åpnet opp etter koronanedstengingen.

[ Listhaug: – Det gir lite håp for Ekiz og andre dødssyke pasienter ]

Legevaktsjef Dagrunn Waag Linchausen i samme kommune opplyser at de har hatt svært lange lister den siste tiden.

Fredag opplyser legevaktene i Oslo i en pressemelding at de opplever stor pågang, både ved oppmøte og telefon. Dette medfører til tider lange ventetider og fulle venterom.

– Det er mange pasienter med vanlige luftveisinfeksjoner og forkjølelse for tiden, noe som gir stor pågang. Mange vil derfor oppleve lengre ventetid, men vi behandler alltid de sykeste pasientene først, sier Beate Nilsen, overlege ved Allmennlegevakten. (NTB)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen