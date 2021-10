Støre: – Russland begynner å se klimakonsekvensene

Av Gunnhild Hokholt Bjerve og Marie De Rosa

– Det er bevegelse i noen av de største landene. Den kommer sent, men den er på vei. I møte med den russiske utenriksministeren hørte jeg toner som sier noe om Russlands syn på dette som vi aldri har hørt før, sa Støre til Stortinget onsdag.

– Troverdigheten i det får vi måle når vi kommer til de store konferansene, tilføyde han.

Permafrosten smelter

Støre møtte Sergej Lavrov i Oslo tirsdag, da den russiske utenriksministeren var på vei hjem fra møtet i Barentsrådet i Tromsø.

– Vi har ikke hørt særlig engasjement rundt klima fra president Putin. Snarere tvert imot. Men jeg tror Russland nå begynner å se konsekvensene av klimaendringene i Russland: Det som skjer med smelting av permafrost, det som skjer i nord med nordlig sjørute og så videre. Det viser at Russland i høyeste grad, som verdens største land geografisk, er påvirket av klimaendringene, utdyper Støre overfor NTB.

Målene som Russland har formulert så langt, er ikke tilstrekkelige, understreker han:

– Men det er en utvikling som vi skal ta imot med interesse. Jeg mener at samarbeidet om klima- og miljøspørsmål i nord, i Arktis, er et av de temaene hvor Norge og Russland har muligheten for mer samarbeid, fortsetter han.

Ønsker ikke oljestans

Støre og Lavrov mener begge at full stans av oljeaktiviteten i Arktis, slik EU går inn for, ikke er en god løsning.

I et intervju med Financial Times denne uken sier Støre at stans i oljeaktivitet i området vil virke mot sin hensikt, og han får støtte fra den russiske utenriksministeren:

– Jeg er enig i det synet som Norges statsminister Jonas Gahr Støre uttrykte. Han har allerede sagt hva han mener om dette forslaget fra EU, sa Lavrov til NRK tirsdag.

Enigheten mellom de to får Venstre-leder Guri Melby til å steile.

– Felles front med Russland mot EU er sjelden en god idé, sier Melby til NTB.

Hun er bekymret for at Norge går på akkord med EU, og poengterer at vi ikke kan forvente at andre land vil la oljen i Arktis ligge, så lenge både vi og Russland sier nei til et forbud.

– Jeg hadde håpet at regjeringen skulle velge seg noen mer positive miljøsaker å fronte før klimatoppmøtet i Glasgow, sier Venstre-lederen.

Står over klimatoppmøtet

I forrige uke ble det kjent at Russlands president Vladimir Putin ikke vil delta på klimatoppmøtet i Glasgow (COP26) neste uke.

I sommer ga Putin ordre om å kutte utslippene av klimagasser til samme nivå som EU innen 2050, og myndighetene er i ferd med å utarbeide en plan med konkrete tiltak, skrev Aftenposten nylig, med henvisning til avisen Kommersant.

Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg skal Putins rådgivere ha overtalt ham til ta klimasaken mer på alvor, blant annet på grunn av faren for at tiltak i EU vil ramme russisk eksport, ifølge Aftenposten.

Russland er på fjerdeplass i verden når det gjelder CO2-utslipp, etter Kina, USA og India.

