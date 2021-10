Helse-statssekretær får kritikk for utsagn om psykisk helse

I et Facebook-innlegg i fjor skrev Bjøkholt følgende, ifølge Dagens Næringsliv:

– Vår tids «epidemi» av psykiske plager blant ungdom, særlig jenter, mener jeg delvis er manet fram av terapeutene selv. Psykologer og helsesykepleier legitimerer egen eksistens ved å terapeutisere samfunnet. Meget viktig debatt!

Innlegget lenket til en kommentarartikkel hos Aftenposten.

Bjørkholt har bakgrunn som fastlege og ble fredag utnevnt som statssekretær for helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Tidligere har han fått kritikk for et nå slettet Facebook-innlegg hvor han takket Hege Storhaug fra Human Rights Service.

– Siden jeg ble utnevnt som statssekretær, har flere av mine tidligere uttalelser i sosiale medier vært omtalt i mediene. Disse tekstene har skapt uro. Det vil jeg beklage, sier Bjørkholt til DN.

Han ønsker ikke å svare på om det han beklager, er uroen uttalelsene har skapt, eller innholdet i dem.

Leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen sier hun blir oppgitt over utsagnet og ber helseministeren avklare hva politisk ledelse i departementet står for.

– Det han gjør, er å fremheve egen profesjon og viser liten forståelse for psykologer og helsesykepleiere, sier hun.

