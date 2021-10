Bollestad krever at mødre får amme i stortingssalen

– Jeg syns det er flaut at stortingssalen ikke er åpen for ammende mødre. Det er et gammeldags og utdatert regelverk, sier Bollestad i en pressemelding.

Per i dag tillater ikke Stortinget at representantene tar med nyfødte barn inn i stortingssalen.

Stortingsrepresentant og nybakt mor Anja N. Abusland etterlyser tydeligere retningslinjer for spedbarn og amming på Stortinget.

Abusland sier til Klassekampen at hun ser argumentene mot å tillate spedbarn i salen, men synes det bør være mulig å gjøre unntak.

– En burde kanskje se litt på det. Jeg ville heller ikke sagt automatisk nei, sier Sp-politikeren.

Hun får full oppbakking fra Bollestad, som selv er firebarnsmor.

KrF-toppen sier hun vil troppe opp hos stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) og foreslå en umiddelbar regelendring.

– Tiden er overmoden. Det sender og et utrolig dårlig signal til alle mødre og arbeidsplasser at Stortinget ikke tillater dette. Stortinget burde være ledende på disse spørsmålene, ikke sist i rekka, sier Bollestad.

