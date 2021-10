Barnelege ber foreldre skjerme spedbarn for å hindre at de blir RS-smittet

Onsdag hadde sykehuset 13 inneliggende barn.

– Men så kommer det hele tiden nye inn. De minste pasientene våre er to uker gamle, sier overlege Per Helge Måseide ved barne- og ungdomsavdelingen på sykehuset til VG.

[ FHI tror RS-virus kan bli mer problematisk enn korona for små barn ]

Ifølge leger avisa har snakket med, er det ofte storesøsken som smitter de aller minste. Måseide oppfordrer foreldre til å skjerme nyfødte og de yngste spedbarna fra familiemedlemmer og søsken som er småsyke.

Onsdag var det 18 barn med RS i Helse Bergen, fem ved St. Olavs hospital i Trondheim, mens det tirsdag var 20 små RS-pasienter ved Oslo universitetssykehus, ifølge avisa. Også i Trondheim er det innlagt barn med RS.

Saken fortsetter under videoen

Respiratorisk syncytial-virus (RS-virus) er et virus som fører til luftveisinfeksjon hos barn og voksne. Ifølge FHI arter en RS-virusinfeksjon seg som en forkjølelse hos de fleste barn og voksne. Noen kan få mer alvorlig infeksjon nedover i luftveiene, og hos de minste barna, særlig de under ett år, kan viruset føre til bronkiolitt, en betennelse i de nedre luftveiene som kan føre til pustevansker og behov for innleggelse på sykehus.

