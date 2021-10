Støre avviser at han la press på Nobelkomiteen før tildeling til Liu Xiaobo

Av Gunnhild Hokholt Bjerve

– Jeg vil avvise at jeg har lagt press på Nobelkomiteen i noen sammenheng, sa Støre i Stortinget onsdag.

Venstres Guri Melby viste til Jaglands nye bok, der han beskriver hendelser som han oppfattet som et sterkt press for ikke å gi prisen til den kinesiske dissidenten i forkant av fredspristildelingen til Liu Xiaobo. Melby ba Støre gi en forsikring om at regjeringen ikke vil utøve press mot komiteen.

Støre slår fast at Nobelkomiteen er en uavhengig komité som tar sin beslutning i lukket rom.

– Det er ikke noen vei til påvirkning gjennom regjeringen, konstaterer han.

– Reagerte sterkt

I boka «År i fred og ufred» som ble lansert denne uka, skildrer Jagland flere episoder der han mener seg utsatt for press fra daværende utenriksminister Støre før fredsprisen skulle kunngjøres i 2010.

«Det toppet seg da utenriksminister Jonas Gahr Støre under en mottakelse i Oslo rådhus la armen rundt meg og sa: "Dere har vel ikke tenkt å ødelegge vårt forhold til dette store landet?". Jeg sa ingenting, men reagerte sterkt inni meg», skriver han blant annet.

– Vil ikke kommentere

Jagland viser også til en episode under høynivåuken i FNs hovedforsamling. Da fortalte Støre at Kina hadde varslet at forhandlingene om en frihandelsavtale ville stoppe opp dersom en kinesisk dissident fikk fredsprisen, ifølge Jagland.

– Er disse episodene korrekt gjengitt?

– Jeg vil ikke kommentere hvordan han skriver. Jeg kan bare si at jeg ikke har lagt press på Nobelkomiteen, gjentar han.

– Kan du ha blitt oppfattet dit hen at du har lagt press på noen?

– Det får være andres vurdering, men når jeg får spørsmål, må jeg svare hva som er min opplevelse av det.

