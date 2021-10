Statsminister-glipp av Støre da han ble utfordret om sine uttalelser om oljefondet

Det var under den aller første spørretimen i Stortinget for statsminister Jonas Gahr Støre onsdag, at det gikk litt rundt med rollefordelingen. Etter selv å ha vært opposisjonspolitiker i åtte år med Erna Solberg som statsminister, var det åpenbart fort gjort å blande titlene.

– Det er en stabilitet, langsiktighet og enstemmighet i dette hus, som jeg synes statsministeren skal være forsiktig med, nei unnskyld, representanten, sa Støre og falt litt ut av svaret sitt da det oppsto allmenn latter blant de møtende i salen.

– Jeg visste den måtte komme på et eller annet tidspunkt, sa Støre som vendte seg mot salen og mot stortingspresidenten før han tok seg inn:

– Jeg synes representanten fra Hordaland, Erna Solberg, skal være varsom med å skape en unødig uenighet, sa Støre videre, og på nytt til humrende latter fra salen.

[ Tidligere Ap-leder Thorbjørn Jagland stemte SV i protest mot Stoltenberg ]

Oljefondet

Det var da Høyres parlamentariske leder Erna Solberg stilte spørsmål ved et intervju Støre hadde hatt med avisen Financial Times at glippen kom. I intervjuet med Financial Times slår statsminister Jonas Gahr Støre fast at oljefondet er politisk. Han avviser at han vil bruke oljefondet som politisk instrument, men møter nå kritikk for ha signalisert det motsatte.

– Signalet statsministeren har gitt er at vi har en ny politikk for hvordan fondet skal brukes, sa Solberg.

– Jeg sa ikke at oljefondet er et politisk instrument, svarte Støre.

«Oljefondet er eiendommen til det norske folk, og det er opp til regjeringen og Stortinget å sette rammene for fondet, noe som etter mitt syn gjør fondet til et politisk verktøy,» sa Støre til den toneangivende finansavisen mandag.

Saken fortsetter under videoen

Under press

Solberg påpeker at Norge stadig er under press for å bruke fondet politisk, men at et enstemmig Storting så sent som i mai slo fast at fondets mål er å skape høyest mulig avkastning til akseptabel risiko, ikke være et politisk virkemiddel.

Støre slår fast at han er enig i dette, og avviser også at det er behov for å korrigere inntrykket verden har fått etter intervjuet.

– Det var et glitrende godt svar som opplyste saken.

Men Støre påpekte samtidig at spørsmålet om hvordan finansverdenen skal håndtere klimarisiko er et tema som skal diskuteres på klimakonferansen i Glasgow.

– Hvis vi ikke ser at det er behov for å gjøre nye ting, går vi baklengs inn i framtiden, konstaterte han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen