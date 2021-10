FHI-topp om stigende smitte: – Kan fort tippe feil vei

Av Andreas Løf

Tirsdag ble det registrert 893 nye koronasmittede – 348 flere enn tilsvarende dag forrige uke. 125 koronapasienter var mandag innlagt på sykehus, fire flere enn dagen før og tett opp mot de høye nivåene man så i mai.

FHI-overlege Preben Aavitsland sier situasjonen ikke er dramatisk nå, men sier dette fort kan endre seg.

– Vi ser at det er særlig skolebarn, tenåringer og unge voksne som blir smittet. Svært få av disse blir så syke at de må på sykehus. Utfordringen er likevel at smitten kan spres til uvaksinerte middelaldrende og eldre som så kan bli alvorlig syke, sier han til NTB.

Han sier det er en skjør balanse mellom virusets spredningsevne og tiltakene mot epidemien.

– Denne balansen kan fort tippe feil vei, men det skal lite til å bremse spredningen. Det er to viktige saker nå: 1) Folk må takke ja til vaksinasjon med dose 1 og 2 og eventuelt 3. 2) Folk må holde seg hjemme og teste seg dersom de blir syke, sier Aavitsland.

– Må være forberedt

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ser heller foreløpig ingen umiddelbar grunn til bekymring.

– Foreløpig er det ingen dramatisk stigning av innleggelser, og med tredjedose-vaksinering av dem over 65 år er det heller ikke sikkert at det vil øke inn mot vinteren. Men vi må være forberedt på at det kan endre seg, slik vi ser tegn til i enkelte andre land, sier han til NTB.

Han sier Norge har hatt en ganske stabil situasjon gjennom høsten uten særlig økning i smittetall eller innleggelser.

– Usikkerheten fremover er nok først og fremst knyttet til vintersesongen og om vi vil få en økning av influensa samtidig med covid-19, sier Nakstad.

Kan bli lokale tiltak

Smitten øker i de fleste fylker, men det er særlig i Oslo og Troms og Finnmark økningen er markant.

Aavitsland understreker at kommuner som sliter med mye smittespredning kan vurdere ekstra anbefalinger til befolkningen, for eksempel avstand innendørs der det er folksomt og mer bruk av hjemmekontor.

– Vi tror det skal være mulig å holde situasjonen under kontroll, men det vil nok bli noe økning i innleggelser utover høsten, sier Aavitsland.

Han sier det foreløpig bare er Universitetssykehuset i Nord-Norge som har uvanlig høy belastning.

Følger nøye med

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til NTB at hun følger situasjonen tett.

– Vi ser at smittetrenden øker, og følger situasjonen tett. Antall innleggelser er spesielt viktig å følge med på nå som de fleste er vaksinerte. Sykehuskapasiteten er god, men lokal smitte i nord har ført til mange innleggelser der, sier hun.

Hun istemmer Aavitslands vaksine-oppfordring:

– Vi ser at uvaksinerte har høyest risiko for å bli smittet og bli innlagt. Alle som ikke har tatt vaksinen eller bare fått en dose, anbefales derfor å bli fullvaksinert så raskt som mulig.

