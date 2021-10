Tajik vil ha nordisk samarbeid om arbeidstakeres rettigheter

Tajik mener SAS-konflikten aktualiserer problemstillingen, som hun beskriver slik overfor VG:

– Vi har sett at arbeidsfolk som er godt kvalifiserte opplever at selskapet lager et nytt underselskap, der de må søke stillingen sin på nytt. Det er ikke en ryddig måte å gjøre det på, og en situasjon som vi vil unngå.

Sender brev

Hun sier hun har forståelse for at flyselskapets grep utløser sterke reaksjoner.

De nordiske arbeidsministrene skal møtes under nordisk ministerrådsmøte i slutten av november.

– Jeg kommer til å sende et brev til mine nordiske ministerkolleger nå. Jeg mener vi vil ha godt av å samarbeide tettere i de nordiske landene. Vi er alle regjeringer som står på arbeidstakernes side, og både Sverige, Danmark og Finland har sosialdemokratiske regjeringer, sier Tajik.

Avviser

SAS avviser at de organiserer seg bort fra arbeidsgiveransvaret.

– Våre medarbeidere er og skal fortsatt være ansatt i SAS, skriver Kjetil Håbjørg, Norgessjef og konserndirektør i SAS.

Under koronapandemien sa SAS-ledelsen opp en rekke piloter. Nå er det opprettet nye datterselskaper der pilotene må søke på sine gamle jobber.

