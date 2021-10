Politimann frifunnet for halsgrep under avhør

Både Spesialenheten og Kristiansand tingrett mente at politimannen handlet i ren irritasjon, og han ble i tingretten i februar i år dømt til 24 dagers betinget fengsel.

Politimannen anket saken videre til Agder lagmannsrett, som enstemmig mener at han skal frifinnes, melder TV 2.

[ Politiet advarer mot «Sugardaddy»-svindel ]

Tre av fem dommere mener at politimannen ikke engang feilvurderte situasjonen, men faktisk foretok en korrekt tjenestehandling ut fra de opplysningene han hadde på tidspunktet. De to øvrige dommerne mener at han gjorde en feilvurdering, men mener likevel at hans handlinger ikke er straffbare.

Bakgrunnen for politimannens inngrep var at 24-åringen, som nå er 26 år, ikke ønsket å gi fra seg en papirlapp med Snapchat-passordet sitt. Da gikk politimannen fysisk til verks, viser overvåkingsbilder. Han tok halsgrep på 24-åringen og fikk lagt ham i bakken sammen med to kvinnelige betjenter.

Saken fortsetter under videoen

Politimannen har forklart at han ikke visste at det var installert kameraer på avhørsrommet som allerede hadde fanget opp hva som sto på lappen, og at han derfor anså det som et viktig bevis som han var nødt til å sikre før det ble ødelagt.

26-åringen, som senere ble dømt til en straff på ni år og seks måneders fengsel for grov narkotikakriminalitet, vil anke frifinnelsesdommen.

Det hører med til historien at politimannen gikk av med pensjon i juli i fjor.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen