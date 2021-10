Motkraft: – Vi startet opp i protest mot en grådig strømbransje

Anders Rodem (22) og Bjørn Spieler (25) er grunnleggerne av Motkraft, et nyoppstartet «non-profit» strømselskap. Student-gründerne har bakgrunn fra maskin- og dataingeniør på NTNU i Trondheim. De sier selv at Motkraft ble startet for å ta opp kampen med strømbransjen – ved å være billigst og helt ærlig.

– Mange sliter nå med å betale regningene sine, og det går utover privatøkonomien. Vi startet opp i protest mot en grådig strømbransje, som legger på unødvendige gebyr og avgifter, sier Spieler.

– Strømbransjen trengte det

En ny undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at fire av ti av strømkundene føler seg lurt når de inngår strømavtaler. 42 prosent av alle som har byttet strømavtale ved en eller flere anledninger har følt seg lurt når de kjøpte strøm. Motkraft sier de vil kjempe for alle strømkunder.

– Vi tar ikke mer betalt enn strengt nødvendig, i tillegg til at vi har bygd et automatisert strømselskap hvor alt går automatisk i alle ledd, og vi har heller ikke de høye telefonselger-utgiftene som andre selskaper har. Store deler av det du betaler til strømselskapet ditt går direkte til telefonselgere, forteller Spieler.

På en uke har det nyoppstartede selskapet fått over 6000 kunder, og tallet øker dag for dag.

Positive til økt konkurranse

Sist uke ble det satt prisrekord på strøm i Sør-Norge, og for mange er det nettopp et selskap som tilbyr billigere strøm, som kan være redningen.

Seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, understreker at det viktigste for de fleste strømkunder er pris. Han er positiv til selskaper som tenker nytt om hvordan de organiserer seg og driver butikk.

– Flere aktører har de siste årene kommet som profilerer seg som utfordrere til den etablerte strømbransjen, nå sist Motkraft. Vi ønsker selvfølgelig velkommen til alle som tilbyr gode og billige strømavtaler, skriver Iversen på e-post til Dagsavisen.

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. (Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet)

– Hvilke erfaringer har man med at lavprisaktører kommer inn i markedet?

– Det er bra med konkurranse som fører til lave priser og gode tilbud. Samtidig har vi også sett hvordan forbrukere lokkes inn i billige avtaler, hvor prisen fort skrus opp i etterkant, gjerne uten at det gis skikkelig beskjed. Mange ender også opp med å betale for unødvendige tilleggstjenester, slik som pristak og strømforsikringer.

Selv om Motkraft profilerer seg som billigst, er det tøff konkurranse i strømmarkedet.

– Avtalen til Motkraft kommer godt ut prismessig, samtidig finnes det flere andre selskaper som tilbyr like og enda billigere avtaler, noen også med minuspåslag og et års prisgaranti, skriver Iversen.

På spørsmål om hvordan Motkraft skal sørge for å ikke lure kundene, svarer Bjørn Spieler:

– Vi har garantert prisen i 1.000 måneder, og vi er vedtektsfestet som non-profit, i tillegg til å være registrert i frivillighetsregisteret, så vi kan ikke tjene noen penger på privatforbrukerne. Det eneste som kan skje hos oss, er at strømmen blir billigere for kundene.

