Skatteflyktningen Dæhlie flytter fra Bø

Dæhli kjøpte et hus i kommunen i oktober i fjor for 1,2 millioner kroner. Nå er huset lagt ut til salgs for 2,6 millioner kroner, skriver VG.

Skilegenden var en av flere profilerte, kapitalsterke menn som flyttet til Bø i fjor, etter at kommunen senket formuesskatten fra 0,8 til 0,35 prosent.

Ordfører Sture Pedersen bekrefter overfor VG at Dæhlie er på vei vekk fra kommunen.

– Jeg har snakket med Bjørn om dette. Jeg er veldig glad for at Bjørn har bodd her, og vi har ennå store ambisjoner her sammen, selv om han nå flytter vekk, sier han.

Pedersen gikk nylig ut og tok et oppgjør med folk som ikke har flyttet reelt til Bø, og sa det var flere som «nok er altfor lite i Bø». Han sier Dæhlie ikke var en av de han siktet til.

VG skriver at de foreløpig ikke har fått svar på sine henvendelser til Dæhlie.

