MDG krever svar om norske klimainnspill til FN

Av Bibiana Piene

– Det er ingen hemmelighet at norske myndigheter ofte har jobbet systematisk for å stanse vedtak som kan skade interessene til norsk oljenæring, sier MDGs stortingsrepresentant Lan Marie Berg til NTB.

Hun har nå sendt et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) der hun ber om svar på hva slags føringer og mandater som ligger til grunn for norske myndigheters innspill til FN-rapporten.

[ Det ble snakket om et historisk vedtak. En sensasjon ]

BBC-avsløring

– Jeg ønsker å forsikre meg om at hensynet til norsk petroleumsindustri ikke påvirker innspillene, sier Berg.

Bakgrunnen er BBCs avsløring torsdag om at en rekke rike land har bedt FN tone ned behovet for en rask utfasing av fossile energikilder.

Norge er blant landene som har bedt FN-ekspertene være mindre kritiske til fossile energikilder ved å åpne for at CO2-fangst kan brukes som verktøy for å få ned klimautslippene.

Avsløringen kom bare en drøy uke før klimatoppmøtet i Glasgow.

[ Listhaug lei av klimahysteri: – Politikk handler om mer enn klima ]

Avgjørende premisser

Berg påpeker at rapportene fra FNs klimapanel legger avgjørende premisser for utformingen av internasjonal klimapolitikk.

– Da er det viktig at rapportene er basert på faglig kunnskap fra klimaforskerne, og at innholdet ikke påvirkes av politisk press eller økonomiske interesser. Denne saken fra BBC gjør meg bekymret, sier Berg, som forlanger åpenhet i saken.

– Regjeringen må komme på banen og avklare hvilke føringer og mandater som er gitt til dem som har utformet Norges innspill til denne rapporten, sier hun.

FNs klimatoppmøte COP26 starter 31. oktober i Glasgow og varer etter planen til 12. november.

Fra Norge deltar statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen