66.000 husstander får hjelp til å betale strømregningen i november

Støtten kommer i form av en ekstraordinær utbetaling i november og er ment som en håndsrekning til husstander med høye strømregninger og lave inntekter.

Regjeringen legger fram forslaget i form av en proposisjon til Stortinget allerede fredag.

Dagen før vendte stortingsflertallet tommelen opp for et felles krav fra SV og Høyre om å øke bostøtten og sosialhjelpen for å bøte på høye strømregninger.

– Vi har jobbet så raskt vi bare kan med denne saken og opplever at også Stortinget er innstilt på å behandle den raskt. Nå legger vi opp til en ekstra bostøtteutbetaling i november. Det er det raskeste vi greier, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

Han anslår at rundt 66.000 husstander vil få ekstra penger med regjeringens forslag, tilsvarende rundt fem av seks bostøttemottakere. Det er satt av 202 millioner kroner til formålet, opplyser Gram.

Nesten 3.000 kroner ekstra

Mandag og tirsdag denne uken ble det satt prisrekord på strøm. Prisene har særlig vært høye i områdene sør for Sognefjorden og Dovrefjell, mens Midt- og Nord-Norge så langt har vært skjermet.

Regjeringen foreslår at den ekstra utbetalingen skal gå til husstander i følgende fylker: Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Innland, Oslo og Viken, samt Røros kommune i Trøndelag.

Hver husstand får 2.950 kroner ekstra. Husstander med mer enn én person får 120 kroner i tillegg for hver ekstra person.

SV: Et første skritt

SV-nestleder Kirsti Bergstø kaller regjeringens forslag et «første skritt» og lover at hennes parti vil følge opp saken videre.

– Det er bra at regjeringen svarer så raskt på vårt forslag om å øke bostøtten, samtidig er det mange som har lav inntekt som ikke mottar bostøtte som vil slite med strømregningene i vinter, blant annet studenter, sier Bergstø.

Hun mener kommunene og Nav må få tydelig beskjed om å utvide muligheten til å få sosialhjelp også til grupper som normalt ikke kan søke om det, som studenter.

Gram viser på sin side til at det er kommunene selv som har ansvar for å utbetale sosialhjelp.

– I proposisjonen henviser vi til at sosialhjelp er et virkemiddel kommunene kan benytte seg av. Kommunene skal ta hensyn til høye strømutgifter når de utbetaler sosialhjelp, det er et ansvar de har, sier han.

Vet ikke om støtten videreføres

Kommunalministeren kan ikke svare på om det er aktuelt å videreføre den ekstra bostøtten også etter november.

– Det må vi komme tilbake til, men bostøtte er en ubyråkratisk måte å gi hjelp på til folk som har dårlig råd i utgangspunktet, sier han.

Ifølge Gram jobber regjeringen også med andre, mer langsiktige tiltak for å dempe strømprisene. I Hurdalsplattformen nevner Ap og Sp blant annet lavere elavgift og økt produksjon av norsk kraft.

– Dette er tiltak som vil få effekt etter hvert, sier Gram.

