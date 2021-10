13 i Norge smittet av koronavariant britene følger nøye med på

Britene følger imidlertid nøye med på varianten, ettersom forekomsten av denne nye undergruppen er økende og nå utgjør seks prosent av de analyserte prøvene, skriver Dagbladet.

Folkehelseinstituttet opplyser at det er påvist 13 tilfeller av undergruppen i Norge, hovedsakelig i august og september, men også ett tilfelle i oktober.

– Påviste tilfeller skal i isolasjon, og spredningsfaren fra disse er svært lav dersom man følger smittevernrådene for isolerte. Risiko for spredning av denne utgaven av deltavarianten er per nå ikke vurdert til å være høyere enn for andre undergrupper av delta, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI til avisen.

Hun legger til at FHI følger med på utviklingen knyttet til spredningen av AY. 4.2, men sier det er en av mange undergrupper de holder øye med.

– På nåværende tidspunkt er ikke dette en utgave av deltavarianten som er oppført på listen over særlig interessante varianter, eller varianter som er av bekymring. Det kan endres dersom Storbritannia fortsetter å se en økning i forekomsten av denne, sier Vold.

