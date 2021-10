Pilskutt politimann: – Rart å være han som blir sett på som helt

Klokken var 18.15 onsdag 13. oktober da Villarroel gikk inn dørene på Coop Extra etter å ha truffet på en dame utenfor som sa det var en mann med pil og bue der inne.

Til Politiforum sier han at han først trodde det var snakk om lekepiler. Han sier imidlertid at han forsto alvoret raskt.

Villaroel forteller at han ringte politiet umiddelbart og gikk samtidig inn selv for å undersøke saken. Med politikolleger på øret ble han etter hvert truffet med pil i ryggen. Til tross for dette hjalp han til med evakuering og holdt kontroll på en inngang.

Fem personer ble drept av gjerningspersonen. Verken dette eller pågripelsen fikk Villarroel ikke vite noe om før senere på kvelden.

I etterkant av hendelsen har Villarroel blitt beskrevet av øyenvitner som en helt.

– Det er merkelig. Det er jo en tragedie hvor mange mennesker har blitt påvirket av dette på en mye sterkere måte enn meg. Det er litt rart å være han som blir sett på som helt, og samtidig ikke ha hatt vondt, og ha kommet helskinnet fra det, sier han til Politiforum.

Da han til slutt kom til Drammen sykehus kunne legene konstatere at pilen ikke hadde truffet noen vitale organer. Han ble skrevet ut torsdag, og er i første omgang sykmeldt i to uker.

