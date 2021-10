Sørgegudstjeneste for de drepte på Kongsberg

Kronprinsparet ankom Kongsberg kirke noen minutter før 11 for å delta på sørgegudstjenesten etter angrepet som kostet fem mennesker livet, skadde tre og utsatte et ukjent antall andre for drapsforsøk onsdag kveld.

Også landet nye justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til stede på gudstjenesten.

Helseetatene, politi og brannvesen tente lys. (Terje Pedersen/NTB)

Sogneprest Roar Tønnessen ønsket velkommen med noen ord fra Det gamle testamente.

– Min smerte var så bitter. Jeg ble het om hjertet. Jeg stønnet og det brant som ild. Kong David sa disse ordene for 3000 år siden, og de gjelder her i dag, sa Tønnessen.

En representant for hver av nødetatene som måtte håndtere det grusomme angrepet, tente et lys for hvert av drapsofrene under gudstjenesten.

Må søke sammen

Biskop Jan Otto Myrseth holdt prekenen under sørgegudstjenesten. Han la særlig vekt på håp, og hvordan man skal komme seg fram igjen etter å ha vært langt nede. At man må søke sammen og hjelpe hverandre gjennom sorgen.

– Håpløsheten har best vekstvilkår i ensomhet og isolasjon, sa Myrseth.

– Medfølelse og deltakelse

Også Styreleder Oussama Tlili fra Kongsberg Islamsk kultursenter holdt tale. Han fremhevet hvordan Norge viser seg fra sin beste side når tragedier inntreffer.

– Jeg har fått mange telefoner og meldinger fra folk jeg ikke kjente fra før. Alle vil uttrykke medfølelse og deltakelse i Sorgen. Man kunne føle på varmen, på medfølelse trøst og solidaritet, sa Tlili.

