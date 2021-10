Lavere dødsrisiko hos dem som har hatt samme fastlege lenge

I en norsk studie som nylig er publisert i British Journal of General Practice, har man oppdaget at pasienter som gått til den samme fastlegen lenge, har lavere dødsrisiko. Det er også mindre sannsynlig at de oppsøker legevakt og blir innlagt på sykehus.

– Fastlegene er spesialister på sine pasienter. Det kan gjøre det enklere å oppdage endringer hos pasienten, samt unngå at de utsettes for unødvendige og farlige undersøkelser, sier professor Hogne Sandvik som har ledet arbeidet, til NRK.

Forskningen er gjort i et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og forskningsinstituttet Norce.

Forskningen er gjort ved å sjekke Fastlegeregisteret, Statistisk sentralbyrå, Pasienthelseregisteret og KUHR-registeret, som inneholder opplysninger om hvilke behandlinger pasienter har fått refundert fra staten.

Når opplysningene fra de ulike registrene slås sammen, dukker det opp en tydelig forskjell på pasienter med og uten fastlege de har kjent lenge.

– Det kan være livreddende å bli behandlet av en lege som kjenner deg. Hvis du mister en fastlege du har hatt i mer enn 15 år, så øker risikoen for akuttbehandlingsbehov eller dødsfall drastisk det påfølgende året, sa Sandvik i forbindelse med at studien ble publisert, skrev Dagens Medisin.

