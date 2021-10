Kongsberg-drapene: Teorien om at bakgrunnen er sykdom, er styrket

Politiinspektør Per Thomas Omholt fremholder at politiet etterforsker bredt innledningsvis.

– Vi jobber med masse hypoteser. De svekkes og styrkes underveis i etterforskningen. Vi skal finne ut hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd, sier han.

Hypotesen styrket

Politiet mener etterforskningen har styrket hypotesen om at bakgrunnen for Bråthens handlinger, er sykdom.

– Den sterkest hypotesen for motiv er sykdom, sier Omholt, som legger til at politiet fortsatt er åpne for at andre hypoteser kan styrkes.

Politiet mener også at Bråthen hadde planlagt angrepene, i alle fall til en viss grad.

– Hypotesen som er styrket hittil i etterforskningen, er at han har tenkt disse tankene han har utført på forhånd, men ikke lenge kanskje. Dette er en hypotese som er styrket, men ikke fasiten ennå, sier Omholt.

Ikke terror så langt

Han sier mannen har erkjent de faktiske forhold, men at han ikke har erkjent straffskyld.

– Det går mer på det subjektive i forhold til helse, å undersøke om han er tilregnelig, sier Omholt.

Han sier siktelsen så langt ikke gjelder terror.

– Dette er spørsmål som vi vurderer fortløpende. Den videre etterforskningen vil vise om terrorparagrafen kommer til anvendelse i denne saken.

