Kongsberg-drapene: – Man har ingen garantier for hvor det skjer i landet

– Kongsberg er en ganske liten by med rundt 25.000 innbyggere, som de fleste opplever som en god og trygg by å bo i. Den tragiske hendelsen onsdag viser bare hvordan den tryggheten plutselig kan bli snudd til fortvilelse. Det betyr at man må ha en beredskap i hele landet som sørger for at man i størst mulig grad klarer å ivareta denne tryggheten, sier Sigve Bolstad, som er forbundsleder i Politiets Fellesforbund.

Sigve Bolstad er forbundsleder i Politiets Fellesforbund. (Terje Bendiksby/NTB)

– Dødelige våpen

Han påpeker at selv om Kongsberg er en relativt liten by, ligger den på det sentrale Østlandet, med relativt kort vei til Drammen, der Sør-Øst politidistrikt har sitt hovedkvarter.

– Dermed hadde de tilgang på ressurser og en ikke altfor lang responstid. Man kan bare tenke seg til hva som hadde skjedd om dette hadde skjedd i mer grisgrendte strøk i landet, sier Bolstad.

– Når det først oppstår en slik skarp situasjon, der en person går rundt med dødelige våpen i den hensikt å ta livet av folk, og faktisk også gjør det, da blir responstid og lokal tilstedeværelse viktig. Man har ingen garanti for hvor i landet det skjer. Derfor må man tenke lokal beredskap i hele landet, og styrke den, uansett hvor folk bor, mener Bolstad.

Fem drept

Han vil ikke gå inn og evaluere sine politikollegers situasjon på Kongsberg, som onsdag kveld måtte rykke ut til det som viste seg å være et større angrep med pil og bue og to andre våpen. Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for å stå bak og har erkjent de faktiske forhold, men ikke straffskyld. Fem mennesker ble drept og tre skadet.

– Jeg er helt sikker på at mine politikolleger har gjort sitt ytterste i en svært krevende situasjon på Kongsberg, sier Bolstad.

Ifølge politimesteren i Sør-Øst politidistrikt kan alle de fem ha blitt drept etter at politipatruljen først fikk kontakt med gjerningsmannen. De ble beskutt med pil og bue, og brukte tid på å iføre seg verneutstyr, skriver VG. I mellomtiden greide Bråthen å rømme. Rundt en halv time senere hadde fem mennesker mistet livet, mens tre ble alvorlig skadet.

– En av dem ble skadet var som kjent en politikollega, som ble skutt med pil i ryggen. Etter det jeg har fått vite, blir han godt fulgt opp nå. Jeg vil ellers ikke gå spesifikt inn i den situasjonen som oppsto for de lokale politifolkene på Kongsberg. Her får vi avvente etterforskningen og få klarlagt hendelsesforløpet, sier Bolstad.

– Men først og fremst går våre tanker nå til de etterlatte på Kongsberg, som har mistet det kjæreste de hadde, sier Bolstad, som forteller at hendelsene på Kongsberg har gjort sterkt inntrykk på hele Politi-Norge. Fredag var lokallagsledere fra hele landet samlet digitalt, og lokallagslederen i Sør-Øst politidistrikt fikk varme støtteerklæringer fra folk i hele Norge.

– Jeg har fått tilbakemeldinger om at våre kolleger på Kongsberg blir fulgt opp på en god måte, sier Bolstad til Dagsavisen.

Kan lære noe

På generelt grunnlag mener Bolstad at man kan trekke lærdom av den tragiske saken. Politiets Fellesforbund har lenge ønsket seg evaluering av den forrige regjeringens nærpolitireform, som de mener har svekket politiberedskapen, og en konkret plan for å styrke politiets tilstedeværelse i hele landet.

De ønsker også mer ressurser til politidistriktene og økt grunnbemanning. Alt dette mener Bolstad forbundet har fått godt gjennomslag for i Hurdalsplattformen. Der står det blant annet: «Det lokale politiet i heile landet må styrkast, både for å sikre betre førebygging og for raskare respons for alvorlige hendingar».

– Vi har fått økt gjennomslag for dette i den nye regjeringsplattformen. Dette vil bidra til et økt løft for norsk politi. Nå forventer vi at politireformens viktigste intensjon blir innfridd: Et nærpoliti som er til stede der befolkningen bor, sier Bolstad, og legger til:

– Nå gjelder det at den nye justisministeren Emilie Enger Mehl og regjeringen følger det opp i praksis.

