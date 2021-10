Høyres parlamentariske ledertrio klar

Solberg blir parlamentarisk leder, mens Helleland og Asheim blir henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Partiet har ellers fordelt følgende roller i gruppestyret på Stortinget:

* Innpisker Mari Holm Lønseth (Sør-Trøndelag)

* Medlem Heidi Nordby Lunde (Oslo)

* Medlem Margret Hagerup (Rogaland)

* Stortingets 1. visepresident Svein Harberg (Aust-Agder)

Også Høyres nestledere Jan Tore Sanner og Tina Bru møter i gruppestyret.

– I dag går startskuddet for en skikkelig arbeidsøkt. Vi har utrolig mye å gjøre. Høyre skal være et tydelig og konstruktivt opposisjonsparti til Støre-regjeringen. Vi skal jobbe hardt med å formidle våre ideer og løsninger, både her i Stortinget og når vi skal reise land og strand rundt, sier Erna Solberg som nå er tilbake som parlamentarisk leder etter et opphold på åtte år mens hun var statsminister.

Høyres stortingsgruppe består av 36 representanter fra alle landsdeler, og det er gruppestyret som leder og samordner arbeidet i stortingsgruppen.

