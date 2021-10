Støre i audiens hos kongen

Det var dagens første møte med kongen for den påtroppende statsministeren, men ikke det viktigste.

I lys av hendelsene på Kongsberg lå et mørkt bakteppe over det som skulle bli en gledens dag for Støre. I et intervju med TV 2 og NRK torsdag konstaterer han imidlertid at han ikke tenker på dette nå.

– Slik er livet. Jeg ble orientert av Monica Mæland om dette i går kveld. Fram til klokken 10 er det den sittende regjeringen som håndterer situasjonen, og vi er klare til å ta over helt sømløst etter klokken 10, sier Støre.

Etter Støres audiens er det Erna Solbergs regjerings tur til å møte hos kongen for sitt siste statsråd. Det skjer klokken 10, og der vil de få innvilget sin søknad om avskjed med virkning fra klokka 12.

I samme statsråd vil Jonas Gahr Støres regjering bli utnevnt, også dette med virkning fra klokka 12. Slik sikres det at det ikke engang er et teoretisk maktvakuum.

