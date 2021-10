Isaksen overleverte Arbeidsdepartementet til Tajik: – En god etterfølger som jeg respekterer

– Et dilemma for alle avtroppende statsråder er spørsmålet om du helst vil ha en veldig god etterfølger som du respekterer, eller en du kanskje tror vil gjøre en dårlig jobb. Jeg vil helst ha det første, og det er jo du, sa Torbjørn Røe Isaksen (H) da han ga fra seg nøklene til Arbeids- og inkluderingsdepartementet torsdag.

Han understreket at han tror Tajik både vil få det bra og gjøre gode ting i sin tid som statsråd.

– Jeg vil gjerne takke deg for det du har gjort for dette landet i det som har vært en vanskelig tid. Også for det du har gjort for dette departementet, som har stått i en kontinuerlig krise i to år, svarte Tajik.

Hun sa til de oppmøtte journalistene at hun gledet seg til å ta fatt på arbeidet med å sørge for at folk har en jobb å gå til.