Utbredt skuffelse blant miljøorganisasjonene over regjeringsplattformen

– Støre og Vedum er nye fjes, men har endt opp med samme utdaterte fossilpolitikk som Solberg-regjeringen har styrt etter de siste åtte årene, sier leder Frode Plyem i Greenpeace Norge i en pressemelding.

Mens Ap og Sp meislet ut sin nye politikk på Hurdalsjøen Hotell, var representanter fra Greenpeace hele tiden til stede utenfor hotellet. Nå lover de å ikke gi den nye regjeringen fred når det kommer til klimakrav i tiden framover.

Plyem ber Stortinget om å forsøke å dreie Norges politikk i en mer klimavennlig retning ved å behandle oljepolitikken i en ny stortingsmelding.

Også WWF Verdens naturfond er skuffet over det de mener er mangel på konkrete tiltak i regjeringsplattformen.

– Dette er ikke et grønt startskudd for norsk klimaomstilling. Det er bra at regjeringen går for 55 prosent kutt i norske utslipp. Men alle betydningsfulle beslutninger for å komme i mål med klimakutt og omstilling de kommende årene, blir utsatt, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

– Det virker ikke som Ap og Sp har forstått at vi også befinner oss i en naturkrise, lyder det fra leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

[ Dette er ikke en rødgrønn regjering. Det er en sentrumsregjering ]

Heller ikke Bellonas Frederic Hauge lar seg imponerende av den nye regjeringens klimapolitikk – tvert imot synes han at den er «skandaløst dårlig». Spesielt skuffet er han over at regjeringen ikke satser mer på karbonfangst og – lagring (CCS).

– Jeg er ganske forbauset over det jeg nå ser, og at Arbeiderpartiet ikke har sett betydningen av CCS, sier Hauge til Dagbladet. (NTB)

