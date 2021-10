Høyre om regjeringsplattformen: Dyre ideer og dårlige løsninger

– De har ikke gode nok svar på de store utfordringene Norge står overfor, som hvordan skape flere jobber i privat sektor og kutte klimagassutslippene, sier Bru i en kommentar til NTB.

– Ap og Sp har hatt åtte år i opposisjon til å finne ut hva de vil med Norge. Åtte år til å definere et politisk prosjekt, sier hun.

[ Redder ikke Ullevål sykehus: – Jeg er dritforbanna ]

Men politikken som de to regjeringspartiene la fram på Hurdalsjøen Hotell onsdag, viser at de ikke har utnyttet de åtte årene i opposisjon godt nok, mener Høyres nestleder.

– På flere områder er det så ullent at det er vanskelig å forstå hva de mener. Så lenge de skal styre på SV og Rødts nåde, blir det opp til de partiene å sette farge på denne regjeringen, som mitt førsteinntrykk er at er litt retningsløs, mener Bru.

[ Dette er den nye regjeringens politikk ]

NHO: Ap og Sp gir arbeidslivet mindre fleksibilitet

Den nye regjeringen innskrenker fleksibiliteten i arbeidslivet, mener NHO om Hurdalsplattformen.

Dette er uheldig i en tid hvor det er behov for å få flere i arbeid, og vil særlig ramme små- og mellomstore bedrifter og arbeidsplasser i distriktene, mener NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Faste ansettelser er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, men muligheten til å sikre arbeidskraft ved behov er en fordel både for den ansatte og bedriften, sier Almlid.

Ap-Sp-regjeringen vil blant annet styrke fortrinnsretten til økt stilling og retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må dokumentere at det er behov for deltidsstilling.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

MDG er skuffet over klimapolitikken til Ap og Sp

Regjeringserklæringen tyder på at det blir Stortinget, ikke regjeringen, som må ta ledelsen i miljøpolitikken, mener Miljøpartiet De Grønne.

– Støre og Vedum gjør dessverre ingen endringer i oljepolitikken og er ikke klare for å stille opp på den dugnaden, men skyver heller regningen over på de som er unge i dag, sier fungerende leder Kriss Rokkan Iversen.

CO2-avgiften skal økes opp mot 2.000 kroner i 2030, ifølge Hurdalsplattformen. Men det blir ingen reell endring, mener Rokkan Iversen.

– CO2 avgiften er helt sentral for å nå klimamålene. Dessverre ser det ut til at de planlegger å kompensere for avgiften gjennom å kutte i veibruksavgiften. Da går vinningen opp i spinningen, sier hun.