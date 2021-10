Ap og Sp har godkjent regjeringsplattformen - legges fram i dag

Den påtroppende regjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil legge fram en tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre samfunnsgrupper.

Det går fram av en lekkasje fra regjeringsplattformen til Nationen. Avisen har fått tilgang til de mest sentrale punktene om jordbruk og selvforsyning med mat.

Der skriver Ap-Sp-regjeringen at den vil «legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet». De skal også sikre «riktig tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret».

– Veldig forpliktende

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener dette er et sterkt signal og sier man må tilbake til 70-tallet for å finne lignende løfter til bøndene.

– Det at det skal være en tidfestet og forpliktende plan og en opptrapping, det er aldri brukt i en regjeringsplattform før. Det har aldri vært noe i nærheten engang. Dette er veldig tydelig og forpliktende, sier han til avisen.

I et annet punkt i plattformen loves det en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser, med mål om en selvforsyningsgrad på 50 prosent.

Den nye regjeringen vil også «sikre importvernet for norsk jordbruk, blant annet gjennom valg mellom prosent- og kronetoll, og sørge for at importvernet ikke blir svekket når man inngår nye handelsavtaler».

Godkjent av Ap

Aps stortingsgruppe godkjente den nye regjeringsplattformen i et møte onsdag formiddag. Det ble hørt stor applaus fra gruppemøtet da vedtaket ble gjort. Godkjenningen av plattformen var enstemmig.

– Og jeg er veldig glad for det, fordi tilbakemeldingene er at de kjenner seg igjen i denne politikken. At det nå er ambisjoner og gjenkjennelig sosialdemokratisk politikk for en ny tid, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

– Vi har fått gjennomslag for programmet vårt og hundredagersplanen vår.

– Jeg er fornøyd med helheten. At vi får denne vektleggingen av arbeid, gjennomføring i skolen, og ambisjon om å kutte utslipp og skaffe jobber, som henger sammen.

Noe er ganske detaljert

Hurdalsplattformen har fått navn etter kommunen hvor forhandlingene har funnet sted. Det er også her, på Hurdalsjøen Hotell at plattformen skal offentliggjøres klokka 14.

Støre ønsker ikke røpe hvor detaljert plattformen er.

– Dette er planen for fire år, så noe er ganske detaljert, mens andre er retningslinjer.

Torsdag skal regjeringsmedlemmene presenteres. Støre sier regjeringskabalen er veldig nær i å gå opp.

– Jeg er veldig nær nå, sa den påtroppende statsministeren om han hadde ringt alle sine statsrådene, inkludert de fra Senterpartiet.

Ja fra Sp

Også Sps stortingsgruppe har godkjent den nye regjeringsplattformen i et møte onsdag formiddag.

Det sa Marit Arnstad til pressen etter gruppemøtet i partiet onsdag formiddag. Hun sier at mange hadde spørsmål og kommentarer på møtet, men at den ble vedtatt enstemmig. Arnstad blir selv parlamentarisk, mens Geir Pollestad blir nestleder.

Etter at stortingsgruppa hadde godkjent resultatet av forhandlingene på Hurdal, kom en ordknapp Trygve Slagsvold Vedum ut døren.

– Marit tar det, sa partilederen, og siktet til at parlamentarisk leder Arnstad skulle informere om godkjenningen.

– Nå skal jeg til Hurdal, sa Sp-lederen før han hastet videre.

Saken fortsetter under videoen

Lekkasjene

Det har vært få lekkasjer om plattformen til den påtroppende regjeringen. Dette er det som har kommet fram så langt:

Det blir halv pris på ferjebilletter og gratis ferje på strekninger med under 100.000 passasjerer ( VG ).

Ap og Sp er enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, men en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri ( NTB ).

Statlige etater skal ikke lenger få benytte PR-byråer. Staten skal kutte i konsulentbruk ved å utvide egen kompetanse og statlige virksomheters kjøp av tjenester skal kraftig reduseres. Utover informasjons- og holdningskampanjer skal slike tjenester som hovedregel ikke benyttes ( VG ).

Ap og Sp er enige om å gi full momskompensasjon til frivilligheten. Dermed blir det mer penger i kassen til over 20.000 organisasjoner ( NTB ).

Kravet om at studenter må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen skal bort. De vil også omgjøre den såkalte «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014 ( NRK ).

Partiene varsler en mer aktiv stat i næringspolitikken og strengere klima- og kvalitetskrav i anbud og offentlige innkjøp ( NTB ).

Arbeidsgivere vil måtte dokumentere behovet for en deltidsstilling framfor heltid, og muligheten til å ansette midlertidig blir strammet inn ( FriFagbevegelse ).

Den lille bygda Nesna på Helgelandskysten skal igjen få et høyskoletilbud, ifølge regjeringsplattformen som skal legges fram onsdag ( Aftenposten ).

Partiene varsler at de skal legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Opptrappingen skal skje i samarbeid med partene i jordbruksavtalen og baseres på et nytt tallgrunnlag ( Nationen ).

Regjeringen skal sikre riktig tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret, iregnet å måle inntektsnivået og ikke bare inntektsutviklingen. De skal også legge fram og gjennomføre en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser, og sette et mål for selvforsyningsgrad på 50 prosent. I tillegg skal importvernet for norsk jordbruk sikres ( Nationen ).

