26-åring dømt for voldtekt av 15 år gammel kjæreste

I retten sa domfelte at jenta ønsket at han skulle forgripe seg på henne. I dommen omtales forklaringen hans som oppkonstruert, skriver Stavanger Aftenblad.

Fornærmede har forklart at hun våknet av at domfelte forgrep seg på henne og dyttet ham bort. Da hun konfronterte ham med at det han hadde gjort var straffbart, skal han ha begynt å gråte og be om unnskyldning, ifølge fornærmedes forklaring.

I Jæren tingrett (nå Sør-Rogaland tingrett) i mars i år ble 26-åringen dømt til fem år og tre måneders fengsel. Også her ble han dømt for voldtekten, i tillegg til blant annet oppbevaring av overgrepsmateriale og kjøp og oppbevaring av hasj.