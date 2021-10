Ytterligere en siktet etter skytingen i Vika i Oslo – blir etterlyst internasjonalt

– Oslo politidistrikt har siktet ytterligere en person i saken der en 22 år gammel mann ble skutt i parkeringshuset ved Oslo Konserthus. Politiet er kjent med at vedkommende har forlatt landet og har startet arbeidet med å etterlyse vedkommende internasjonalt, skriver Oslo politidistrikt i en oppdatering tirsdag ettermiddag.

Fra før sitter to personer i varetekt, mens en person er løslatt i saken.

Det var lørdag morgen at en mann ble alvorlig skadd i en skyteepisode i Vika i Oslo. Politiet opplyste kort tid etter at hendelsen ble etterforsket som et drapsforsøk.

– Politiet begynner å få god kontroll over de sentrale personene knyttet til hendelsesforløpet og har per nå ikke planer om flere pågripelser, skriver politiet tirsdag.

