Ny elbilavgift høster kritikk

I statsbudsjettet foreslår regjeringen at man skal betale en omregistreringsavgift på 6.681 kroner for elbiler kjøpt mellom 2019 og 2022. For eldre elbiler blir regningen 4.034 kroner.

Det betyr at det blir dyrere både å eie og å kjøpe brukt elbil, påpeker MDG.

– Dette er dårlig nytt for vanlige familier som ønsker å leve mer klimavennlig og går særlig ut over de med dårlig råd, sier MDGs stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug i en kommentar til NTB.

Også bilistorganisasjonen Naf er skuffet. Den nye avgiften medfører en kraftig nedtur for alle de som har sett for seg å kjøpe brukt elbil, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Naf, som kaller dette er avgiftsbombe.

– Når det nå blir like dyrt å omregistrere en elbil som en dieselbil, kan det vippe potensielle elbilkjøpere over på diesel, som er det motsatte av det myndighetene vil, sier Ryste.

Hun peker på at bruktmarkedet for elbiler er i startfasen og at det derfor er dumt å innføre en slik omregistreringsavgift nå.

