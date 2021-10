Melby: Rustesting av elever er ulovlig

Spørsmålet kom fra en partifelle fra Venstre, Ane Breivik, som for tiden er møtende vararepresentant for Sveinung Rotevatn på Stortinget.

Hun stilte fredag 8. oktober et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren om hvorvidt skoler og læresteder har hjemmel til å gjennomføre tilfeldig og vilkårlig rustesting av elever i regi av skolen.

Melby klargjør at det ikke finnes en slik hjemmel, og hun presiserer også at det ikke skal gis negative sanksjoner overfor elever som ikke ønsker å la seg teste.





– Dette er en uheldig praksis som har foregått over lang tid, og det er fint at ansvarlig statsråd er så tydelig i sitt svar. Elever skal ikke utsettes for mistenkeliggjøring og ulovlige kontrolltiltak i skolen, sier Breivik.

