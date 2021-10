Mangel på solsikkefrø – kan ramme fuglebestanden i vinter

– Situasjonen er katastrofal. Hele Europa er mer eller mindre støvsugd. Alle leverandører har manko, manko, manko, sier solsikkefrøimportør Steinar Johansen i Hamar til NRK.

Coop Norge bekrefter til kanalen at de er helt utsolgt for frøene, på grunn av råvaremangel på verdensbasis. Også Felleskjøpet bekrefter at de har lite solsikkefrø i butikkene sine.

[ Alle fugler er blitt norske ]

– Solsikkefrøene vi selger kommer fra Sør-Europa, og det har vært utfordrende å få transportert den nordover. Og så har det vært litt kaldt i deler av disse landene hvor det produseres, slik at avlingene har vært litt forsinket, forteller kommunikasjonssjef Thomas Skjennald i Felleskjøpet.

Solsikkefrø er populær som fuglemat. Fugleekspert Trond Berg i NRK Natur sier at dersom det blir vanskelig å få tak i solsikkefrø fremover, vil det gå utover bestanden av fugler som overvintrer i Norge.

Saken fortsetter under videoen

– Når du tilfører norsk natur kanskje tusenvis av tonn med godsaker, har det en konsekvens for naturen. Og på samme måte har det konsekvenser når du trekker det tilbake igjen. Og det er noen arter det har større konsekvenser for enn andre, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen