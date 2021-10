Erna Solberg stolt over mye regjeringen har fått til

– Vi har jobbet for er å skape et mer bærekraftig Norge, både sosialt, økonomisk og ikke minst klimamessig, sa Solberg da hun tirsdag møtte pressen.

Tidligere på dagen hadde hun levert Solberg-regjeringens avskjedssøknad på slottet, etter åtte år i regjering.

– Åtte år er lang tid, sa hun før hun oppsummerte årene kort.

– Det gikk godt i den oljerelaterte delen av norsk økonomi, mens bedriftene på fastlandet hadde store konkurranseutfordringer og gikk dårlig. Det var også andre utfordringer i 2013. Det var behov for kraftig bedring av kunnskap i skolen, veiutbyggingen skjedde stykkevis og delt, sykehuskøene var lange, Norge lå lang bak målet om å kutte klimagassutslippene og 22. juli-kommisjonen dokumenterte behovet for en opprustning i politi- og beredskapen.

– Jeg er stolt av at vi på mange av disse punktene har Norge tatt mange steg i riktig retning.

Støre har mye å hente på å være enig med Høyre

Solberg mener den nye regjeringen bør søke forlik eller enighet med Høyre i flere store saker.

Solberg møtte pressen etter at hun tirsdag hadde søkt kongen om avskjed. Etter åtte år som statsminister er Solberg klar i sine råd til den påtroppende regjeringen når det gjelder å søke støtte i Stortinget.

– Den nye regjeringen vil ha mye å hente på være enig med oss, sa Solberg og trakk spesielt fram klimaregnskapet og ikke minst langtidsplanen for Forsvaret.

Solberg er opptatt av at Høyre vil fortsette å framstå som et ansvarlig og forutsigbart parti, også i opposisjon. Hun trakk fram klimatiltakene regjeringen la fram i forslaget til statsbudsjett tirsdag, og at dette er noe som vil medføre omfattende krav om nye investeringer for næringslivet

– De som investerer nå behøver langsiktighet, sier Solberg.

På slottet rådet Solberg kongen til å kontakte Ap-leder Jonas Gahr Støre og be ham om å danne ny regjering. En drøy time senere fikk Støre det formelle oppdraget av kongen.

Det er planlagt regjeringsskifte torsdag.

