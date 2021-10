Tre tenåringer pågrepet i voldssak

Sørvest politidistrikt ble varslet om saken klokka 22.40 søndag kveld. Ved 1.15-tiden meldte politiet at to gutter i tenårene var pågrepet i forbindelsen med hendelsen.

– De vil bli avhørt i løpet av morgendagen, opplyser operasjonssentralen.

Ifølge Stavanger Aftenblad var det faren til den ene gutten som meldte fra til politiet.

– De er tilsett av helsepersonell og er i stand til å la seg avhøre, sa operasjonsleder Olaug Bjørnsen til avisa søndag kveld.

Mandag morgen fikk Aftenbladet opplyst at voldshendelsen var i forbindelse med et ran av to gutter på 15 og 16 år.

– Tre personer er siktet for hendelsen på Nærbø. I løpet av dagen skal avholde vitneavhør av både de siktede og fornærmede, sier Engløkk til avisen mandag morgen.

