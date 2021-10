Øker bistandsbudsjettet med 3,8 milliarder

Tirsdag kommer det siste statsbudsjettet fra den avtroppende regjeringen. I dette vil potten som går til bistand øke fra 38,1 til 41,9 milliarder kroner, opplyser utviklingsminister Dag Inge Ulstein til Vårt Land.

I september lovet Ulstein avisen en bistandsøkning på 3,1 milliarder, men den summen har nå økt. De 3,8 milliardene svarer til en økning på rundt 10 prosent fra forrige statsbudsjett og vil sørge for at regjeringen når målet om at bistand skal utgjøre 1 prosent av antatt bruttonasjonalinntekt.

Ulstein varsler at en femdel, 8,2 milliarder, av bistandspengene skal gå til klimatiltak.

– Orkaner og sykloner raserer hus og infrastruktur, tørke truer livsgrunnlaget og flom rammer millioner av menneske hvert år. Derfor er det så viktig at en større del av pengene går til klimatilpassing, skriver Ulstein i en epost til Vårt Land.

