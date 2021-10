Ny opptrapping av kulturstreiken neste uke

Dermed vil til samme 891 ansatte i kultursektoren ved 15 ulike institusjoner være tatt ut i streik. Fra før er 63 ansatte ved Nationaltheatret tatt ut.

– Nå har vi streiket siden 3. september. At arbeidsgiverne fortsatt velger å stenge kulturlivet framfor å holde løftene sine om rettferdig pensjon, er både overraskende og uforståelig, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat i en pressemelding.

[ Krangler om streikebryteri på teaterne: – Grove beskyldninger ]

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn. (NTB)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen