Norges første «psykiatribrøl» ble arrangert på Verdensdagen for psykisk helse

– Jeg ville ikke satt i gang hvis jeg ikke synes det var brennende nødvendig å få det med på dagsorden, sier filmskaper Ellen Ugelstad til Avisa Oslo.

Hun har sammen med flere organisasjoner tatt initiativ til markeringen utenfor Stortinget søndag ettermiddag, som inkluderte et brøl for endring innen det psykiske helsefeltet i Norge.

Landsleder i Mental Helse, Jill Arild, er klar på at endringene bør komme på plass fort.

– Flere tiår med nedbygging av sengeplasser i psykiatrien har bidratt til at kapasiteten er sprengt, ventetidene er for lange, altfor mange blir avvist og mange opplever å ikke få fullført sine behandlingsforløp. Vi trenger en kraftfull satsing på psykisk helse, sier Arild.

– Ikke bare et pandemiproblem

Under koronapandemien har det vært mye oppmerksomhet rundt forverring i den mentale helsen, spesielt blant studenter. Men studentmedlemmene til Tekna advarer mot å tro at problemet nå er over:

– Studenters psykiske helse er ikke et pandemi-problem, det er samfunnsproblem som har fått gå under radaren altfor lenge, sier Erlend Hermansen, leder for Tekna Student.

Ifølge en undersøkelse av Tekna Student fra i vår kom det nemlig fram at 28 prosent av medlemmene hadde det dårlig eller svært dårlig det siste året. Aller verst var det for utenlandsstudentene, hvor 50 prosent svarte de hadde slitt psykisk gjennom koronakrisen.

Oppfordrer til tiltak

Hermansen er bekymret for at studenters psykiske velvære ikke vil bli tatt på alvor når en mer normal studiehverdag begynner.

– Ifølge studentene oppfattes ikke dagens psykologilbud som et lavterskeltilbud. Et gjentakende problem er lange ventelister, sprengt kapasitet og at man står alene igjen når de timene man har krav på, er brukt opp, sier han, og oppfordrer regjeringen til å komme med flere tiltak.

– Ingen skal måtte vente mer enn 2 uker før de får første samtale.

