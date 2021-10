Ruby (9) håper Jonas rydder opp: – Det er urettferdig

– Sist måtte vi legge ut over 4.000 kr, og det tok seks uker før pengene fra Nav kom inn på konto. Hvis vi skulle ventet seks uker med å kjøpe nye briller til Ruby, ville det vært helt uutholdelig for henne. Veldig mange familier har ikke råd til å legge ut i overkant av 4.000 kroner i seks uker. Det er ganske håpløst at det skal være sånn. Det skal ikke gå utover barna, sier moren til Ruby (9), Miriam Haugen Schjetlein.

I statsbudsjettet for 2020 kuttet regjeringen i støtten til barnebriller. Ordningen hadde hatt en sterk utgiftsøkning de senere årene mente regjeringen.

– Stønaden skal ikke brukes til å dekke urimelige dyre briller, uttalte daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Jeg håper at Jonas skal si at det skal bli gratis briller til dem som trenger det og har dårlig syn. Det skal ikke skal være så store forskjeller for rike og fattige — Ruby (9)

Kuttet endte opp med å spare regjeringen for 162 millioner kroner. Fra mars 2020 ble det innført faste satser på briller til barn, på 1.200 og 2.400 kroner. Resten må de betale selv. For å få støtte til briller, må visse kriterier oppfylles. Det er også mulig å søke om høyere beløp enn de faste satsene om man har utvidede behov. Det finnes fortsatt også en annen ordning for barn og voksne som har diagnoser, og eller annen alvorlig sykdom som påvirker synet.

Får støtte

– Når jeg ikke bruker briller, får jeg hodepine, og jeg blir ganske sliten. Uten briller er det ganske mange ting jeg ikke kan gjøre. Da kan jeg ikke skrive, eller leke i klatrestativet, sier Ruby.

– Jeg synes ikke det skal være stor forskjell på fattig og rik, sier hun.

Hun skjeler og har en tilstand som gjør at hun fortsatt får maks dekning av brilleglassene sine. Før den nye ordningen kom, var det optikeren som sendte inn søknaden til Nav hvis Ruby trengte nye briller. Det kunne være fordi synet hadde endret seg, eller fordi glassene hadde blitt ripet opp og måtte skiftes ut. Foreldrene til Ruby måtte aldri legge ut for noe.

– De nye retningslinjene for briller innebærer ikke et krav om at foreldrene skal legge ut, men heller at foreldre kan søke om støtte på grunnlag av pristilbud. Det er generelt kort saksbehandlingstid på disse sakene, men i saker hvor det trengs individuelt vurdering av brillestøtten, kan det ta noe mer tid. Nav tilstreber å ha så kort saksbehandlingstid som mulig, skriver statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Saida Begum (H), i en e-post til Dagsavisen.

Skrev brev til Erna

– Mamma fortalte meg at det hadde blitt dyrere med briller til barn, og at Erna Solberg hadde endret det så det ble dyrere. Det synes jeg er dårlig gjort, og urettferdig. Jeg spurte hva jeg kunne gjøre, sier Ruby.

Barn og unge med vanlige brytningsfeil som nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner har verken fått støtte til briller under den tidligere ordningen eller den nye. I likhet med Blindeforbundet, ønsker Miriam og Ruby at alle barn som trenger briller eller linser skal få det fullt dekket av staten. Også synsundersøkelser mener de bør dekkes.

Mamma Miriam Haugen Schjetlein sa at hun kunne skrive brev til statsministeren. Ruby trodde først ikke det var mulig, men satt seg likevel ned og skrev brevet:

«Jeg synes det er dumt at briller til barn koster penger» skrev Ruby til statsminister Erna Solberg i fjor. (Blindeforbundet)

Da Blindeforbundet fikk vite om brevet, trykket det på et stort seil og hang det opp på bygget til organisasjonen.

– Engasjementet til Ruby og foreldrene hennes er et veldig viktig bidrag i kampen for gratis briller til barn. Det at noen er villige til å gi saken et ansikt gjør inntrykk på både politikere og folk flest. Selv om Ruby har «dårlig nok syn» til å få dekket utgifter til brilleglassene, så viser hun og familien solidaritet med familier som ikke har råd til å legge ut for brillene, eller som ikke får støtte, og det er utrolig fint, synes vi, sier kommunikasjonssjef i Blindeforbundet, Mia Jacobsen.

Ruby fikk svar av Erna Solberg, men hun ble ikke fornøyd med svaret. I brevet forklarte Erna ordningen, og at barn som er nærsynte ikke får støtte til briller. I år har Blindeforbundet trykket annonser med bilde av Ruby foran Stortinget. Foran seg holder hun en plakat med teksten: «Kjære Jonas! Nå som du blir sjef: Ikke glem barna som trenger briller! Hilsen Ruby og Blindeforbundet».

– Jeg håper at Jonas skal si at det skal bli gratis briller til dem som trenger det og har dårlig syn. Det skal ikke skal være så store forskjeller for rike og fattige, sier Ruby.

Ruby syntes det var stor stas å få brevet sitt hengt opp på bygget til Norges Blindeforbund. Her sammen med forbundsleder, Terje André Olsen i 2020. (Troll Toftenes/Something good AS)

Viktig i leken

Hvis Ruby ikke hadde hatt briller, hadde mange ting i hverdagen blitt vanskelig, forteller moren Miriam Haugen Schjetlein.

– Det handler ikke bare om skolearbeidet, men essensielle ting som å kunne bedømme avstand, gå i trapper, og kjenne igjen venner. Det tok lang tid før Ruby ble trygg på at det hun så stemte, og turte å delta ordentlig i leken. Å ikke kunne se godt påvirker alt, sier hun.

---

Slik ble brillestøtten endret i 2020:

Fra 1. mars i fjor innførte regjeringen et tak i ordningen for brillestøtte til barn på 1.200 kroner i støtte til «ordinære briller» og 2.400 kroner for «ekstra tilpassede briller».

I noen tilfeller er det også mulig å søke om et høyere beløp enn satsene.

Barn med sykdom/lidelse som affiserer synsapparatet får dekket briller under en annen ordning.

I tillegg ble kriteriene for å motta støtte strammet inn, slik at færre har krav på støtte. Det skal kun gis støtte til briller til behandlingsøyemed. Som hovedregel vil ikke barn få støtte etter at de fyller ti år.

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 regnet regjeringen med en innsparing på rundt 160 millioner kroner på innstrammingene.

(Kilde: Blindeforbundet)

---

Arbeiderpartiet har tidligere sagt at å forbedre ordningen med brillestøtte for barn er en av sakene de skal ta tak i løpet av de første 100 dagene i regjering.

– Dette har skapt en usikkerhet for veldig mange, og gjort at mange familier får en høy regning som i verste fall fører til at barn som sårt trenger briller, ikke får det, sa Ap-leder og påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre til NTB i september før valget.

Da Blindeforbundet spurte om Ap ville gjøre synstest og briller gratis, kunne ikke Støre svare konkret på det. Til NTB sa Støre litt senere at regjeringen vil sette seg ned med Blindeforbundet, foreldre og de berørte. De vil finne en ordning som sikrer at brillestøtten fungerer slik at alle barn som trenger det får briller. Arbeiderpartiet sier til Dagsavisen at de ikke vil svare på om de vil reversere kuttet i statsbudsjettet for 2022 før regjeringsplattformen er landet.

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Saida Begum (H) vill heller ikke kommentere om kuttet i brillestøtten vil reverseres før forslaget til statsbudsjettet legges fram 12. oktober.

