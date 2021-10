Regjeringen foreslår at PST kan lagre informasjon fra åpne kilder i 15 år

Etter dagens regelverk har ikke Politiets sikkerhetstjeneste (PST) lov til å lagre slik informasjon fra for eksempel nettavisartikler, åpne offentlige registre, åpne diskusjoner i sosiale medier, kommentarfelt og blogger.

Men justisminister Monica Mæland (H) sier til NRK at dette er informasjon som kan være viktig for å avdekke for eksempel terrorhandlinger i Norge.

Reagerer

– De skal bruke de til å avdekke terror, ytterliggående ekstreme, til å trygge hverdagen til deg og meg, understreker hun. Det er PST selv som har bedt om at de får mulighet til å lagre denne informasjonen.

Advokatforeningen kaller forslaget «voldsomt».

– Ut fra det som er beskrevet nå, så vil dette blant annet omfatte alt hva vi vanlige mennesker skriver i kommentarfelt, på Facebook eller andre steder hvor man har løpende debatter, sier foreningens leder Jon Wessel-Aas.

Advokatforeningen skal nå gå gjennom forslaget og komme med et høringsinnspill. Høringsfristen er satt til 7. januar.

Taust fra Ap og Sp

Forslaget er noe av det siste Mæland foretar seg som justisminister, og hun sier selv at den påtroppende regjeringen står fritt til å trekke lovforslaget tilbake.

Verken Ap eller Sp – som fortsatt sitter i regjeringsforhandlinger – ønsker å kommentere saken mens forhandlingene pågår, mens støttepartiet SV vil vente til forslaget formelt er sendt ut til høring.

