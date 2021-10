Nye apper fra Helsedirektoratet skal dempe psykiske plager

– Hvis flere kan lære, trene og øve sånn at de mestrer vanskelige tanker og følelser, så kan vi trolig forebygge at plager blir noe mer alvorlig, sier psykologspesialist og avdelingsdirektør Åste Herheim i Helsedirektoratet.

[ – Vi frykter at vi bare ser toppen av isfjellet av konsekvensene av pandemien for barn og unges psykiske helse ]

Datasikkerhet og personvern er også en av grunnene til at Helsedirektoratet tilbyr egne apper.

– Det er ikke mangelen på apper som er problemet, men at det ikke stilles krav til sikkerhet eller kvalitet. Nå gjør vi det litt lettere for folk å finne fram til hjelp og støtte som er relevant, sikker og har god kvalitet. Vi håper det bidrar til at flere tar slike verktøy i bruk, sier Herheim.

Appene retter seg mot ulike målgrupper, deriblant barn, ungdom og gravide.

