Unicef-rapport: Hvert ellevte minutt dør en ungdom av selvmord

Rapporten viser også at psykiske helseplager er mer utbredt i Europa enn resten av verden – og Norge kommer høyt opp og foran de andre skandinaviske landene.

Ifølge rapporten sliter 18,2 prosent av norsk ungdom med en diagnostisert psykisk lidelse, mot et snitt i Europa på 16,3 prosent og i verden på 13,2 prosent.

På verdensbasis utgjør angst og depresjon rundt 40 prosent av diagnosene, skriver Unicef i rapporten «State of the World's Children 2021».

Rapporten viser også at selvmord er den femte hyppigste årsaken til død blant 10-19-åringer i verden, og den fjerde hyppigste for de mellom 15 og 19 år. For jenter på 15–19 kommer selvmord på tredjeplass etter tuberkulose og komplikasjoner rundt svangerskap.

I Vest- og Øst-Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika er selvmord den nest hyppigste årsaken til død blant barn og unge. I en undersøkelse om selvmord blant 15-19-åringer fra Unicef i fjor kom Norge på 16. plass blant verdens 41 rikeste land.

Unicef frykter at korona har gjort situasjonen verre for ungdom som sliter.

– Selv før pandemien led altfor mange barn og unge av psykiske helseplager. Vi frykter at vi bare ser toppen av isfjellet av konsekvensene for barn og unges psykiske helse, sier direktør for Barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer.

