Her blir Norges nye regjering til

Av Marius Helge Larsen

– Snu notatene dine, var beskjeden som gikk ut til forhandlerne da pressen for første gang ble sluppet inn på en lynvisitt for å ta bilder av gjengen som forhandler om Norges nye regjering.

Rommet de sitter i, ser enkelt ut, og kan minne om et klasserom. Eller kanskje en leirskole?

På den ene siden av hovedbordet sitter Ap med fire personer: Ap-leder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik, nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng.

Tvers over dem sitter motparten: En Sp-trio bestående av leder Trygve Slagsvold Vedum, parlamentarisk leder Marit Arnstad og finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

Delegasjoner

I tillegg bidrar en rekke andre folk fra partiene både i rommet og i andre rom på hotellet, hvor de jobber sammen om å utforme felles politikk. Mange mindre saker kan avklares før de når toppforhandlernes bord, mens de vanskeligste temaene løftes inn i hovedrommet.

Regjeringsforhandlingene mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet har pågått siden forrige onsdag, etter flere dager med sonderinger hvor også SV deltok. Ap-leder Jonas Gahr Støre har antydet at de kan bli ferdige denne uken, men at det ikke er et mål i seg selv.

Foreløpig har lite av politikken de er blitt enige om lekket ut fra forhandlingsrommet, som stort sett er tildekket med mørke persienner.

Enige om å skrote lærerkrav

Mandag lettet imidlertid partilederne litt på sløret da de fortalte at de er blitt enige om en ny retning i industri- og næringspolitikken hvor staten tar en mer aktiv rolle.

For øvrig fortalte NRK tirsdag morgen at partiene er enige om å skrote kravet om at studenter må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Den såkalte «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014 vil de også ha bort.

En ny Ap-Sp-regjering har ikke flertall i Stortinget og er avhengig av støtte fra ett eller flere partier for å få gjennom politikken sin. De har varslet at de vil søke støtte til statsbudsjettet hos SV.

